    युवाओं ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। गुरुधाम चौराहे पर अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल, काशी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया, इस दौरान बांग्‍लादेश की सरकार को होश में आने की युवाओं ने ह‍िदायत भी दी। 

    इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से मांग की कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनके खिलाफ हो रहे हमलों को तुरंत रोकने के लिए ठोस कदम उठाए।

    प्रदर्शन के दौरान, उपस्थित लोगों ने विभिन्न प्रकार के बैनर और पोस्टर लिए हुए थे, जिन पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने "हिंदू एकता जिंदाबाद" और "बांग्लादेश सरकार शर्म करो" जैसे नारे लगाए।

    इस अवसर पर युवाओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा, "हम यहां एकजुट होकर यह संदेश देने आए हैं कि हम अपने भाइयों और बहनों के साथ हैं। हम बांग्लादेश सरकार से अपील करते हैं कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।"

    राष्ट्रीय बजरंग दल के एक नेता ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, "हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और जब तक हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।"

    प्रदर्शन के अंत में, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया, जिससे उनकी नाराजगी और भी स्पष्ट हो गई। इस प्रदर्शन ने स्थानीय समुदाय में एकजुटता का संदेश दिया और यह दर्शाया कि हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आवश्यक है।

    गुरुधाम चौराहे पर आयोजित यह प्रदर्शन न केवल बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया थी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हिंदू समुदाय अपने अधिकारों के लिए एकजुट है और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा रहेगा।