जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मेंहनगर थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे एक ट्रक ने परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा को रौंद दिया। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, घायल छात्रा की अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने छात्रा की मौत की खबर मिलते ही पल्हना-मेंहनगर मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

बासूपुर की रहने वाली 16 वर्षीय आंचल ग्राम समाज इंटर कालेज की नौवीं की छात्रा थी। बुधवार को अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर वह साइकिल से घर लौट रही थी, कालेज से महज दो सौ मीटर दूर पहुंची होगी पीछे से गिट्टी लदी ट्रक टक्कर मारते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। घायल छात्रा को इलाज के लिए सीएचसी मेंहनगर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआइ चक्रपानपुर रेफर कर दिया।