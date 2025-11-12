आजमगढ़ में गिट्टी लदे ट्रक की टक्कर से छात्रा की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया मार्ग जाम
आजमगढ़ में एक गिट्टी लदे ट्रक ने एक छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मेंहनगर थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे एक ट्रक ने परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा को रौंद दिया। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, घायल छात्रा की अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने छात्रा की मौत की खबर मिलते ही पल्हना-मेंहनगर मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।
बासूपुर की रहने वाली 16 वर्षीय आंचल ग्राम समाज इंटर कालेज की नौवीं की छात्रा थी। बुधवार को अर्द्धवार्षिक परीक्षा देकर वह साइकिल से घर लौट रही थी, कालेज से महज दो सौ मीटर दूर पहुंची होगी पीछे से गिट्टी लदी ट्रक टक्कर मारते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। घायल छात्रा को इलाज के लिए सीएचसी मेंहनगर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआइ चक्रपानपुर रेफर कर दिया।
पीजीआइ ले जाने के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में जुट गई। छात्र के माता-पिता दोनों दिव्यांग है, ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तबतक सड़क जाम रहेगा।
