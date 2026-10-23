आयुष्मान योजना का होगा विस्तार, 26,53,417 हो जाएंगे लाभार्थी, सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा कैशलेस इलाज

शिवम सिंह, जागरण, वाराणसी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। लागू होने पर जिले में 26,53,417 लाभार्थी सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होकर निश्शुल्क उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

प्रदेश में लाल (अंत्योदय अन्न योजना) और सफेद (पात्र गृहस्थी) राशन कार्डों को मिलाकर कुल लगभग 3.63 करोड़ कार्ड हैं, जिनके तहत 14.61 करोड़ से अधिक लाभार्थी दर्ज हैं। वाराणसी जिले में पात्र गृहस्थी श्रेणी के 5,52,121 राशन कार्ड पर 24,76,500 लाभार्थी और अंत्योदय के 49,493 कार्ड पर 1,76,917 लाभार्थी दर्ज हैं।

दोनों को मिलाकर जिले में कुल 6,01,614 राशन कार्ड और 26,53,417 लाभार्थी हैं। प्रस्ताव लागू होने पर इन सभी परिवारों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड वाले सभी परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनता है।

पात्र गृहस्थी श्रेणी में आमतौर पर उन परिवारों को कवर किया जाता है जिनके कार्ड में छह या उससे अधिक यूनिट दर्ज हैं। इसके अलावा 70 वर्ष या अधिक आयु के बुजुर्गों (आय सीमा के बिना), भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कार्ड धारकों तथा एसईसीसी 2011 सूची में शामिल परिवारों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। अब दायरा बढ़ने से कम यूनिट वाले पात्र गृहस्थी परिवार भी पात्र हो जाएंगे।