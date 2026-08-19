काल भैरव मंदिर में दोपहर की पाली के पुजारी को ही पुलिस ने रोक दिया, कहा -'भीड़ है, नहीं जाने देंगे, जिसको चाहे बुला लो'
वाराणसी में काल भैरव मंदिर के पुजारी को पुलिस ने उनकी पाली में मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। पुजारी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की।
HighLights
पुजारी को काल भैरव मंदिर में प्रवेश से रोका गया।
पुलिसकर्मी ने भीड़ का हवाला देकर पुजारी को रोका।
पुजारी ने वीडियो वायरल कर अधिकारियों से शिकायत की।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस में पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया श्रद्धालुओं से आगे बढ़कर अब पुजारियों तक जा पहुंचा है। काल भैरव मंदिर में पुजरी अविनाश पांडे उर्फ कल्लू महाराज जब अपनी पाली में मंदिर की ओर जाने लगे तो वहां तैनात पुलिस कर्मी ने उनको रोक दिया।
रोकने के साथ ही उनको बताने के बाद भी पुलिस कर्मी पुजारी को जाने देने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने मौके से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो में पुलिस कर्मी संग विवाद की पूरी कहानी कैद है। अविनाश पांडे कल्लू महाराज ने बताया कि बुधवार को कालभैरव बाबा में हमारी पाली होने पर दोपहर का श्रृंगार आरती करने के लिए जब मंदिर गया तो पीछे गेट पर खड़ी पुलिस के दारोगा का कहना है कि भीड़ है, मंदिर में नहीं जाने देंगे।
जब उनको बताया मंदिर का पुजारी हूं और बाबा की सेवा करने आया हूं तो उनका कहना है कि नहीं जाने दूंगा। किसी को भी बुला लो, पुजारी हो या कोई और हो। इस पर उन्होंने सोशल मीडियो में वीडियो पोस्ट कर पुलिस कमिश्नर, मंत्री, पीएमओ, सीएम को टैग करके कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि यही विनती है कि कम से कम काशी के मंदिर के महंत पुजारी को उनके मंदिर में सेवा पूजा करने से न रोकेंं। बताया कि काशी के इतिहास में आज तक प्रशासन का ऐसा व्यवहार नहीं था जैसा अब हो गया है।
हम काशी के प्रमुख मंदिर में उप महंत हैंं। भगवान की आरती, श्रृंगार सेवा, पूजा कई सौ साल से हमारा परिवार करता आया है। लेकिन जैसा व्यवहार प्रशासन का हम मंदिर वालों के लिए है वह दुखद है। अब पुजारी मंदिर में सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या पुलिस अब काशी के मंदिर के महंत को टारगेट कर रही है या ये कृत्य सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जबकि वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस कर्मी का व्यवहार आपत्तिजनक नजर आ रहा है।