जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस में पुल‍िस की लापरवाही और गैर ज‍िम्‍मेदाराना रवैया श्रद्धालुओं से आगे बढ़कर अब पुज‍ार‍ियों तक जा पहुंचा है। काल भैरव मंद‍िर में पुजरी अविनाश पांडे उर्फ कल्लू महाराज जब अपनी पाली में मंद‍िर की ओर जाने लगे तो वहां तैनात पुल‍िस कर्मी ने उनको रोक द‍िया।

रोकने के साथ ही उनको बताने के बाद भी पुल‍िस कर्मी पुजारी को जाने देने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने मौके से वीड‍ियो बनाकर वायरल कर द‍िया। इस वीड‍ियो में पुल‍िस कर्मी संग व‍िवाद की पूरी कहानी कैद है। अविनाश पांडे कल्लू महाराज ने बताया क‍ि बुधवार को कालभैरव बाबा में हमारी पाली होने पर दोपहर का श्रृंगार आरती करने के लिए जब मंदिर गया तो पीछे गेट पर खड़ी पुलिस के दारोगा का कहना है कि‍ भीड़ है, मंदिर में नहीं जाने देंगे।

जब उनको बताया मंदिर का पुजारी हूं और बाबा की सेवा करने आया हूं तो उनका कहना है क‍ि नहीं जाने दूंगा। किसी को भी बुला लो, पुजारी हो या कोई और हो। इस पर उन्‍होंने सोशल मीड‍ियो में वीड‍ियो पोस्‍ट कर पुल‍िस कम‍िश्‍नर, मंत्री, पीएमओ, सीएम को टैग करके कार्रवाई की मांग की है। कहा है क‍ि यही विनती है क‍ि कम से कम काशी के मंदिर के महंत पुजारी को उनके मंदिर में सेवा पूजा करने से न रोकेंं। बताया क‍ि काशी के इतिहास में आज तक प्रशासन का ऐसा व्यवहार नहीं था जैसा अब हो गया है।