जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश में विभिन्न स्थानों से प्रकाशित पंचांगों में विविधता और भिन्नता को खत्म करने की आवश्यकता है। ज्योतिषियों और पंचांग प्रकाशकों को समन्वय और मंथन से एक देश, एक पंचांग का निर्माण करना चाहिए। सनातनियों को एकजुट करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। छोटे-छोटे भेदों के कारण सनातन बंटा है इसलिए मतभेदों को दूर कर सनातनियों को एकजुट होना चाहिए।

यह विचार न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रविवार को सिगरा स्थित होटल ग्रैंड में आयोजित ज्योतिष वैज्ञानिकी शोध पत्रिका के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरातन है, शाश्वत है। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य से श्रेष्ठ है। भारत के ज्योतिष और शास्त्रों को अब पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। छह वेदांग में से एक अंग ज्योतिष है।

साफ शब्दों में कहें तो वेद का नेत्र हैं ज्योतिष। कहा कि अति प्राचीन काल में ऋषि- मुनि ज्योतिष के जरिए ग्रहों की चाल, गणना कर स्थिति- परिस्थिति की गणना करते थे। ज्योतिष के माध्यम से ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम का सटीक उल्लेख बहुत पहले ही कर दिया जो विज्ञान ने बहुत बाद में किया। कहा कि ज्योतिष सिर्फ भाग्य नहीं बताता। यह खगोलीय घटनाओं का वर्णन करता है। अध्यात्म से जुड़ा है। सनातन को सुदृढ़ करता है। सनातन के बिखराव को भी दूर करने का भी काम ज्योतिष कर रहा हैं।

कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी मूल संस्कृति से जोड़ने के लिए भी कार्य होने चाहिए। भारतीय संस्कृति का तेजी से पुनर्उदय हो रहा है। युवाओं का रूझान भी आध्यात्म के प्रति बढ़ा है। काशी, मथुरा और अयोध्या के प्रति युवाओं की भीड़ इसका प्रमाण है। ज्योतिष विज्ञान समिति के अध्यक्ष प्रो. नागेंद्र पांडेय ने कहा कि पंचांगों की भिन्नता दूर करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ज्योतिष में सभी बातों का समाधान मौजूद है। विज्ञान की उत्पत्ति ज्योतिष के बहुत बाद हुई है। नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा कि भारतीय समाज आज भी पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति के बीच एक जटिल और बहुमुखी संवाद से गुज़र रहा है। ज्योतिष भारतीय ज्ञान-परंपरा की अत्यंत प्राचीन और निरंतर प्रवहमान विधा है, जबकि अंग्रेजी के शब्द ‘साइंस’ के हिंदी प्रतिशब्द के रूप में ‘विज्ञान’ का आधुनिक प्रयोग अपेक्षाकृत नई परिघटना है।

इसलिए ज्योतिष को समझने के लिए केवल आधुनिक शब्दावली और औपनिवेशिक ज्ञान के मानदंडों का उपयोग पर्याप्त नहीं हो सकता। बताया कि वर्ष 1923 में प्रकाशित वैज्ञानिक कोश के पुनर्प्रकाशन की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है।

प्रख्यात ज्योतिषाचार्य प्रो. चंद्रमौली उपाध्याय ने कहा कि ज्योतिष भाग्य को बदलता नहीं, बल्कि भाग्य बताता है। आधुनिक विज्ञान से स्वीकार नहीं करता जबकि ज्योतिष से बताई गई सभी बातें प्रमाणित होती हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. सुभाष पांडेय ने कहा कि विज्ञान से भी बड़ा ज्योतिष कई मौके पर ज्योतिष ने विज्ञान को भी रास्ता दिखाया है। इस दौरान अतिथियों ने ज्योतिषी वैज्ञानिक शोध पत्रिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण और दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में कई ज्योतिष और विद्वतजन मौजूद रहे।