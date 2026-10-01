जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी खंड स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए गुरुवार को स्नातक एमएलसी के लिए सपा प्रत्याशी आशुतोष सिंहा ने नामांकन किया। साथ ही शिक्षक एमएलसी के लिए निर्दल रितिका दुबे ने नामांकन किया। निर्वाचन अधिकारी कमिश्नर एस राजलिंगम ने सुबह 11 बजे नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया।

वाराणसी खंड स्नातक के निर्वाचन के लिए नामांकन आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित अपर आयुक्त (प्रशासन) के न्यायालय कक्ष में तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित अपर आयुक्त (द्वितीय) के न्यायालय कक्ष में व्यवस्था की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को विकास भवन के ठीक सामने से कमिश्नरी परिसर के गेट से प्रवेश दिया जा रहा है।