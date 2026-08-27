जागरण संवाददाता, वाराणसी। जाते-जाते सावनी बादलों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मास खत्म होने के दो दिन पूर्व सोमवार की रात्रिपर्यंत मंगलवार की सुबह तक बरस कर एक जून से 26 अगस्त तक का वर्षा का कोटा पूरा कर दिया और अभी सामान्य औसत वर्षा के लक्ष्य को पा लिया। हालांकि, भाद्रपद में वर्षा कम होने के आसार हैं, इससे फिर मानसून के अंत तक सकल वर्षा के औसत में कमी आ सकती है।

मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 25 अगस्त तक वाराणसी में औसत वर्षा 573.5 मिमी होनी चाहिए लेकिन मंगलवार तक यह आंकड़ा 123.9 मिमी वर्षा के बाद भी लक्ष्य से माइनस तीन प्रतिशत पीछे 555.6 मिमी था।

फिर मंगलवार की शाम से बुधवार की सुबह तक 17.6 मिमी पानी बरसने और दिन में भी बाबतपुर क्षेत्र में 5.6 मिमी पानी गिरने से 26 अगस्त को यह आंकड़ा अपने वर्षा के सामान्य औसत को पार कर गया और 26 अगस्त तक होने वाली 576.2 मिमी औसत वर्षा के सापेक्ष 577.2 मिमी पहुंच गया। इस तरह वाराणसी में बुधवार तक औसत व वास्तविक वर्षा के बीच का अंतर शून्य हो गया। जबकि सावन मास में अभी दो दिन और बाकी हैं।

लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इधर अगस्त माह के बीते 15 दिनों में बीच-बीच में तीन-चार दिन अच्छी वर्षा हुई, जबकि जुलाई माह में एक ही दिन अच्छी वर्षा हुई थी। इससे औसत वर्षा का अंतर तेजी से घटा और 26 अगस्त तक यह अंतर शून्य हो चुका है।



आज के बाद और कम होंगे बादल, फिर भादों में कर सकते वापसी

बुधवार की सुबह से आसमान में बादल कुछ विरल होना शुरू हो गए, इससे दोपहर में तेज तीखी धूप निकली और भीषण उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो उठे। हालांकि, शाम को कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि अभी बनारस में तीन-चार दिनों तक रह-रह कर छिटपुट वर्षा हो सकती है।