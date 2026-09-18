डॉ. पल्लवी पटेल ने रोहनिया में कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा

जागरण संवाददाता, वाराणसी (रोहनिया)। अपना दल कमेरावादी का रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर स्थित ओमकार लान में शुक्रवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें मोहनसराय से रोहनिया बाजार तक मोटरसाइकिल जुलूस निकालने के बाद सभी सेक्टर और बूथ अध्यक्षों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिराथू विधायक डा. पल्लवी पटेल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन का पुनर्गठन कर ‘टेन यूथ’ की तर्ज पर महिलाओं की भागीदारी के साथ तैयारी में जुट जाएं।

शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भाजपा सरकार विफल रही है और युवाओं का आक्रोश सरकार को बदलेगा। अपना दल कमेरावादी के सहयोग से सूबे की अगली सरकार बनेगी। पल्लवी ने कहा कि इसबार आपने सैनिकों की पुरी फौज खड़ी करके जिस तरह से रोहनिया विधानसभा की घेरेबंदी की है इस किले से कोई न लड़ पाएगा और न ही निकल पाएगा।