आर्क अस्पताल पर विदेशी नागरिक से धोखाधड़ी का आरोप, उंगली के इलाज के लिए वसूले 20 लाख

जागरण संवाददाता, (रामनगर) वाराणसी। इलाज के नाम पर ठगी के शिकार हुए तुर्कमेनिस्तान के नागरिक मुहम्मेतगुली अन्नागुलीयेव ने चितईपुर स्थित आर्क प्लस सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले की जांच कर रही पांच चिकित्सकों की समिति के सामने शुक्रवार को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। अपनी बातों के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

विदेशी नागरिक ने जांच समिति को बताया कि चितईपुर स्थित आर्क प्लस सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के प्रबंधन से अपनी टूटी उंगली का रोबोटिक सर्जरी की बात की थी। उसे बताया गया था कि अस्पताल में यह सुविधा है जिसके आधार पर उसने अपना वीजा लिया था। रोबोटिक सर्जरी के नाम पर उससे 20 हजार यूएस डालर और वाराणसी में अन्य सुविधाओं के नाम पर दो हजार यूएस डालर लिया गया था।

इलाज के दौरान आर्क हास्पिटल के चिकित्सकों ने सामान्य सर्जरी कर दी और बिना वजह 11 दिन अस्पताल में रखा। हास्पिटल की ओर से दिए गए बिल में एक दिन में अलग-अलग विभाग के पांच चिकित्सकों की कंसल्टेंसी फीस पांच हजार से लेकर दस हजार तक प्रति डाक्टर दिखाई गई। तुर्कमेनिस्तान के बितारप निवासी मुहम्मेतगुली अन्नागुलीयेव के साथ हुई ठगी में चिकित्सा विभाग ने पांच चिकित्सकों की समिति को जांच सौंपी है।

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के सीएमएस डा. गिरीश चंद्र द्विवेदी की निगरानी में गठित जांच कमेटी का वरिष्ठ चिकित्सक डा. एसबीएस कुशवाहा को अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य के रूप में डा. एनके यादव, डा. जेपी वर्मा, डा. प्रेषक द्विवेदी व डा. देवानंद जांच समिति में हैं। एफआइआर दर्ज होने के बाद पुलिस भी कर रही जांच: मुहम्मेतगुली बाक्सिंग कोच हैं। अपने देश के बच्चों को प्रशिक्षण देने के साथ ही कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं।