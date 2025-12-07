वाराणसी की मंडी में संगोला की एप्पल बेर की शुरुआत, वजन जानकर नहीं होगा आपको भरोसा, जान लें कीमत भी...

जागरण संवाददाता वाराणसी। पहड़िया मंडी में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित संगोला की प्रसिद्ध एप्पल बेर ने दस्तक दे दी है। यह बेर उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, जो बेर का स्वाद पसंद करते हैं। एप्पल बेर का आकार देसी बेर की तुलना में लगभग पांच गुना बड़ा होता है, जिसका वजन 50 से 100 ग्राम तक होता है। इसी कारण इसे एप्पल बेर का नाम दिया गया है। यह बेर न केवल बड़ा होता है, बल्कि इसका स्वाद भी मीठा होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहड़िया मंडी के फल व्यापारी अब्दुद अजीज, हाजी तौफीक, तौहीद, शुभम सोनकर और हैदर ने बताया कि एप्पल बेर की आवक मंडी में शुरू हो गई है। यह बेर बसंत पंचमी और शिवरात्रि के बाद तक उपलब्ध रहेगा। वर्तमान में, मंडी में रोजाना एक पिकअप आ रही है, जिसमें व्यापारी मांग के अनुसार 150 से 200 पेटी एप्पल बेर बेच रहे हैं। एक पेटी का वजन 9 से 10 किलो होता है। इसकी थोक कीमत 400 से 450 रुपए प्रति पेटी है, जो थोक में 40 से 45 रुपए प्रति किलो पड़ती है। फुटकर मार्केट में दुकानदार इसे 70 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहे हैं।

एप्पल बेर की विशेषता यह है कि यह न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि इसके स्वाद में भी मिठास है, जो इसे अन्य बेरों से अलग बनाता है। इस बेर की मांग बढ़ती जा रही है, और व्यापारी इसे ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। एप्पल बेर का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है, जिससे इसकी लोकप्रियता में और वृद्धि हो रही है। मांगल‍िक आयोजन की टोकर‍ियों में भी यह बेर जगह बना रही है।