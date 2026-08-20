अपना दल (एस) मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव के लिए 'हर बूथ जीतो' रणनीति पर कर रही काम
अपना दल (एस) ने 2028 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 'हर बूथ जीतो' संकल्प के साथ तैयारी तेज कर दी है। पार्टी बूथ और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत कर जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी करेगी, जिसमें डॉ. अतुल मलिकराम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी।
HighLights
अपना दल (एस) 2028 मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी में जुटा।
'हर बूथ जीतो' संकल्प के साथ संगठन को मजबूत कर रहा।
डॉ. अतुल मलिकराम को मिलेगी महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर अपना दल (एस) ने संगठन को बूथ और वार्ड स्तर तक मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर संगठनात्मक गतिविधियों को और गति देगी। अपना दल (एस) के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी आर. बी. सिंह पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अनुमति से जल्द प्रदेश कमेटी की घोषणा की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर पार्टी की गतिविधियों को और तेज किया जाएगा। आर. बी. सिंह पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2028 पार्टी के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन के विस्तार और मजबूती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपना दल (एस) का प्रथम लक्ष्य 2028 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा, "पार्टी ने 2028 विधानसभा चुनाव के लिए 'हर बूथ जीतो' के संकल्प के साथ जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार बूथ एवं वार्ड स्तर पर पहुंचकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। प्रत्येक बूथ तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने और उन्हें सक्रिय भूमिका देने की दिशा में काम किया जा रहा है।"
आर. बी. सिंह पटेल ने कहा, "चुनाव में सफलता के लिए केवल शीर्ष स्तर पर संगठन का मजबूत होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बूथ स्तर पर मजबूत और सक्रिय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है।" उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपना दल के समर्पित सिपाही के रूप में काम करते हुए पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने पार्टी के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल के विचारों और सामाजिक न्याय की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों से लोगों को जोड़ना संगठन की प्राथमिकता बताया।
राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम को जल्द ही नई जिम्मेदारी दिए जाने की बात से यह भी स्पष्ट हो गया है कि पार्टी मध्य प्रदेश में प्रत्येक कदम रणनीतिक रूप से उठाना चाह रही है ताकि प्रदेश में अपना दल (एस) को एक नए और जिम्मेदार विकल्प के रूप में स्थापित किया जा सके। इस प्रकार, अपना दल (एस) ने 2028 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को स्पष्ट करते हुए संगठन को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया है। पार्टी का उद्देश्य न केवल चुनावी सफलता प्राप्त करना है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना भी है।