जागरण संवाददाता, वाराणसी। तंबाकू व धूम्रपान की वजह से ही मुख का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। बीएचयू के ही एक अध्ययन में यह सामने आया है कि पूर्वांचल में कैंसर पाये जाने वाले मरीजों में कुछ नए जीन की पहचान हुई है जोकि पूर्वांचल में होने वाले मरीजों में ही पाई गई है, ऐसे में समाज में प्रचलित तंबाकू एवं गुटका प्रचलन ही इसका मुख्य वजह है।

अत: तंबाकू एवं गुटका का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर के अलावा मुख में दुर्गंध, पायरिया और अन्य बीमारियां भी इसी की वजह से होती हैं। दंत विज्ञान संकाय बीएचयू में और नई तकनीक से इसका पहचान संभव है। हाल ही में चिकित्सा विज्ञान संस्थान को एम्स का दर्जा मिलने के पश्चात नई मशीन सीबीसीटी लगाई गई है जिससे कि बहुत सी मुख से संबंधित बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और उसका समुचित निदान किया जा सकता है।

दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘हेलो जागरण’ में बुधवार को सर सुंदरलाल चिकित्सालय बीएचयू के दंत विज्ञान संकाय के कृत्रिम दंत एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. पवन दुबे ने पाठकों से बात की। दांतों की सड़न (कैविटी), मसूड़ों की सूजन (जिंजिवाइटिस), पायरिया, दांतों की झनझनाहट (सेंसिटिविटी) और मुंह से दुर्गंध आना आदि के बारे में जानकारी दी। साथ ही बचाव व उपचार के बारे में भी बताया।

चौभर दांत ऊपर और नीचे से निकल गया है अब इसमें क्या करना होगा? ओमकारनाथ पाठक (कचनार, सेवापुरी) ओपीजी एक्सरे कराने से जबड़ों की बची हुई हड्डी का अवलोकन किया जा सकता है, ततपश्चात मरीज की मेडिकल अवस्था जैसे-बीपी, शुगर एवं अन्य रक्तजनित बीमारियों की समीक्षा की जाती है। इसके बाद यह तय किया जाता है कि मरीज को निकालने-बैठाने वाले दांत और दंत प्रत्यारोपण का क्या संभावना है। दांत में कैविटी है और बदबू आता है क्या करें? हरीश (सारनाथ)

दांत की कैविटी को चेक करने के लिए एक्सरे कराया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि दांत में कितना संक्रमण हो चुका है। साथ ही दांत की जड़ की परिधि में हड्डी की क्या अवस्था है उसके अनुसार निर्णय लिया जा सकता है कि उस दांत में केवल रेस्टोरेशन (दांत की भराई) की आवश्यकता है या नहीं। दुर्गंध के लिए दांतों की सफाई कराना होगा और समय-समय पर डाक्टरों को दिखाने की जरूरत है। दांत में खाने के बाद नीचे की तरफ दर्द होता है यह कैसी समस्या है? धर्मेंद्र सिंह पिंटू (कबीरनगर)

जबड़े के जिस भाग के दांतों में दर्द होता है सबसे पहले उसका क्लीनिकल परीक्षण करने के बाद एक्सरे कराना होगा। एक्सरे की समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लेना होगा कि उस दांत एवं उसकी परिधि में क्या विकार है और उस हिसाब से उचित इलाज किया जाएगा। दांत ऊपर से ठीक लग रहा है, लेकिन झंझनाहट की समस्या हो रही है क्या करें? चंदन राय (लहरतारा)

सबसे पहले क्लीनिकल परीक्षण करना होगा। एक्सरे के माध्यम से जांच कर रिपोर्ट के आधार पर इलाज किया जाएगा। मेरी उम्र 42 वर्ष है। कड़ा खाद्य सामग्री खाते है तो मसूड़े में सूजन आ जाता है क्या करें? रमेश प्रताप (चंदौली)

बहुत समय तक लार इकट्ठा होने से दांतों में परत जम जाती है जिसकी वजह से दांतोंं पर बैक्टीरियल कालोनी बन जाती है जोकि कुछ समय बाद पपड़ी बन जाती है। ऐसे में सबसे पहले परत को हटाने के लिए साफ कराना होगा। इसके बाद माउथवाश और दवा प्रभावी हो सकेगा। इसके लिए हर छह माह पर दंत चिकित्सक से परामर्श करके दांतों की सफाई करवानी चाहिए। आरसीटी कराकर कैप लगाएं है, लेकिन चबाने पर अभी भी दर्द होता है? इरसाद अहमद (अर्दलीबाजार)

आरसीटी कराने के पहले यह आश्वस्त करना जरूरी है कि अगल-बगल कितना मवाद या दांत कितना खराब हुआ है, क्योंकि जिस दांत में आरसीटी हो जाती है उसका सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पहले दांतों में संक्रमण लेवल कैसा था। आरसीटी कराने के बाद भी फिर से दर्द हो रहा है तो एक सीबीसीटी जांच करानी चाहिए। जांच के बाद डाक्टर निर्णय लेगा कि पुन: आरसीटी करानी है या नहीं। मुख से बदबू और कभी-कभी ब्लड भी आ रहा है। तीन बार दांतों की सफाई करा चुके हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा है क्या करें? पवन कुमार त्रिपाठी (साकेत नगर, लंका)

आपको एक बार विटामिन बी-12 की जांच करानी होगी। कई बार बी-12 और विटामिन सी की कमी से भी मसूड़े में खून आने की संभावना बनी रहती है। वही खाली पेट रहने से भी बदबू आती है। ऐसे में समय-समय पर पानी पीएं और संयमित खाद्य पदार्थ का सेवन करें। मुख में खैनी रखता हूं, जिसकी वजह से काला हो रहा है क्या करें? रतन लाल केशरी (पीलीकोठी)

खैनी, तंबाकू, गुटका खाने की वजह मुख के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इस प्रकार की आदतों को तुरंत छोड़ दें। फिर दंत रोग विभाग आए और सफाई कराएं। इसके बाद कुछ दवाएं दी जाएंगी, जिससे आप ठीक हो सकते हैं।

मेरी उम्र 60 वर्ष है। सुबह और शाम दोनों समय दांतों में ब्रश करते है। इसके बाद भी पानी लगता है क्या करें? सतीश कुमार मिश्र (साईं, चोलापुर)

एक्सरे में देखना होगा कि हड्डी कितनी गली और मसूड़ा कितना रिसेसन (खिसक चुका) है। इसके बाद इलाज किया जाएगा। बच्चे का दांत कभी-कभी बाहर निकले हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? रजनीश दुबे (सिगरा) बच्चे के चेहरे की बनावट का समीक्षा करना होगा, जबड़े का माडल एनालिसिस करना होगा और साथ में एक्सरे (ओपीजी, लैटरल सफैलोग्राम एवं सीबीसीटी) को देखकर हड्डी की बनावट के आधार यह निर्णय लेना होगा कि इस केस में दांत को निकालकर या बिना निकाले तार लगाना चाहिए। दांतों में पायरिया की समस्या है क्या करें? रामविलास (कठिरांव, बाबतपुर)