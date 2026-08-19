वाराणसी के एमसीएच विंग में पहले लड़का बताया, एक दिन बाद लड़की बताने लगे तो मच गया हंगामा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रहलाद घाट की गर्भवती सोनी साहनी को 17 अगस्त को एमसीएच विंग में भर्ती कराया गया था। 18 अगस्त को उनकी डिलीवरी हुई। स्वजन का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे उन्हें नहीं सौंपा गया। शाम को अस्पताल प्रशासन ने बताया कि नवजात की तबीयत ठीक नहीं है और उसे आईसीयू में रखा गया है। जब परिवार ने बच्चे के लिंग के बारे में पूछा तो बताया गया कि लड़का हुआ है।

19 अगस्त को अस्पताल की ओर से अचानक यह जानकारी दी जा रही है कि नवजात लड़की है। इस विरोधाभासी जानकारी से स्वजन में भारी आक्रोश फैल गया है। पिता सूरज का कहना है कि पहले लड़का बताकर अब लड़की बताना गंभीर लापरवाही या गड़बड़ी का संकेत है। परिवार ने अस्पताल प्रशासन से स्पष्ट जवाब और बच्चे को तुरंत सौंपने की मांग की है।

स्वजन का कहना है कि नवजात को लेकर अस्पताल की ओर से दी जा रही अलग-अलग जानकारियां उनके विश्वास को तोड़ रही हैं। वे पूरी पारदर्शिता और सही जानकारी की मांग कर रहे हैं। अस्पताल के मैनेजर प्रितेश सिंह ने मामले की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए बताया कि नर्सिंग स्टाफ रसीदा से जुड़े इस प्रकरण में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है।