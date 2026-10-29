जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में न‍िजी कंपन‍ियां व्‍यवसाय शुरू करने और युवाओं को खुद से जोड़कर आर्थ‍िक रूप से समृद्ध करने का मौका दे रही हैं। पूर्वांचल में अब इंडसइंड निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपने इंटीग्रेटेड चैनल के माध्यम से पूर्वांचल के जिले में लोगों से जुड़ाव को और मजबूत करने जा रही है।

इस पहल का उद्देश्य अधिक परिवारों तक जीवन बीमा पहुंचाना और स्थानीय बीमा सलाहकारों व वितरकों को कंपनी के सहयोग से अपना व्यवसाय शुरू करने तथा आगे बढ़ाने के अवसर देना है। शुरू हुई इस पहल के जरिए कंपनी देश के टियर-2 शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

भारत की आर्थिक प्रगति, परिवारों की बढ़ती आय और वित्तीय जागरूकता के साथ जीवन बीमा की जरूरत भी बढ़ रही है। अधिक परिवार बच्चों की पढ़ाई, अपनों की सुरक्षा और रिटायरमेंट के लिए पहले से तैयारी करना चाहते हैं। फिर भी, कई शहरों और कस्बों में जीवन बीमा की पहुंच सीमित है। ऐसे में स्थानीय लोगों की जरूरतों को समझकर उन्हें सही जानकारी और मार्गदर्शन देना जरूरी है।

इंटीग्रेटेड चैनल कंपनी की डायरेक्ट सेल्स, टाइड एजेंसी और वेरिएबल एजेंसी टीमों को एक साथ लाकर पूर्वांचल के युवाओं को भी जोड़ने की तैयारी में है। इससे जुड़े लोग अपनी टीम बना सकते हैं, ग्राहकों से जुड़ सकते हैं और अपने शहर में व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। युवाओं को इसमें कंपनी की ओर से प्रशिक्षण, तकनीक, प्रचार-प्रसार और जरूरी मार्गदर्शन का सहयोग भी दि‍या जाएगा।

देश के स्मार्ट शहरों में शामिल प्रयागराज हो या पूर्वांचन के अन्‍य ज‍िले, यहां के विकास के साथ यहाँ के परिवारों की जरूरतें और आकांक्षाएँ भी बढ़ रही हैं। कंपनी का उद्देश्य उन्हें लंबे समय की वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट की तैयारी से जुड़े विकल्प उपलब्ध कराना है। साथ ही, बीमा क्षेत्र से जुड़ने के इच्छुक लोगों को अपने ही शहर में आगे बढ़ने के अवसर देना भी इस पहल का हिस्सा है।

ईडी और सीईओ श्री आशीष वोहरा ने बताया क‍ि “कंपनी का भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि हम कौन-सी योजनाएं देते हैं, बल्कि इससे भी कि हम लोगों से कितनी अच्छी तरह जुड़ते हैं। अपने शहर और वहाँ रहने वाले परिवारों की जरूरतों को समझने वाले बीमा सलाहकार इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। हम उन्हें अपनी टीम बनाने, व्यवसाय बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ देने में सहयोग करना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड चैनल इसी सोच पर आधारित है।"