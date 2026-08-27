जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम वाराणसी की आनलाइन आरटीआइ व्यवस्था में जवाबदेही पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। नौ अगस्त को दाखिल सूचना का अधिकार आवेदन को 25 अगस्त को पोर्टल पर निस्तारित कर दिया गया।

पीआइओ की ओर से पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया कि आवेदक को सूचना मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित किया गया। हालांकि आवेदक का कहना है कि उसे अब तक ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मामले में खास बात यह है कि आवेदक ने मांगी गई सूचना और निर्धारित शुल्क दोनों आरटीआइ पोर्टल के माध्यम से भेज दिए थे। इसके बावजूद सूचना वास्तविक रूप से उपलब्ध कराए बिना आवेदन को निस्तारित किए जाने का आरोप है।