जागरण संवाददाता, वाराणसी। कुंडों तालाबों और कुओं (जल कूप) की नगरी काशी जिसे कभी आनंद कानन वन के नाम से भी जाना जाता था। काशी नगरी में कभी कुओं तालाबों की भरमार थी। आज उसी काशी नगरी में कुओ की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

महापौर एवं नगर आयुक्त के पहल से कुओं को संरक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है जो काफी सराहनीय है। वही दूसरी तरफ बीएचयू लंका गेट रविंद्रपुरी कॉलोनी होते हुए कीनाराम स्थली तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण योजना में लंका रामलीला मैदान के पास एक प्राचीन प्राचीन कुआं निकाला गया है।

यह कुआं बहुत ही प्राचीन काल का है। इस कुएं का संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित रामलीला से भी है। गोस्वामी जी द्वारा स्थापित रामलीला के तहत लंका पर भगवान राम- रावण के युद्ध की लीला का मंचन होता है और रामलीला में बनने वाले स्वरूप यहीं पर विश्राम करते हैं और इसी कुएं का पानी भी पीते हैं।