जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशीवासियों के लिए एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी जंक्शन से पुडुचेरी तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव रेलवे ने तैयार किया है। प्रस्तावित टाइम टेबल इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक हो रहा है, हालांकि रेलवे बोर्ड से अभी अंतिम मंजूरी और संचालन की तिथि आना शेष है।

प्रस्ताव के अनुसार गाड़ी वाराणसी जंक्शन से प्रत्येक मंगलवार रात 8:30 बजे रवाना होगी और गुरुवार शाम 4:30 बजे पुडुचेरी पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन पुडुचेरी से प्रत्येक शुक्रवार सुबह 11:45 बजे चलकर रविवार सुबह 7:45 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। कुल यात्रा अवधि लगभग 44 घंटे की होगी।

इस ट्रेन में कुल 27 स्टेशन (25 मध्यवर्ती हाल्ट) होंगे। इसका ठहराव प्रयागराज जंक्शन, सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया, इटारसी, बैतूल, आमला, नागपुर, सेवाग्राम, चंद्रपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, ओंगोल, बिट्रगुंटा, नायडूपेट, गुडूर, गु्म्मिडीपुंडी, पेरंबूर, अरक्कोणम, काटपाडी, विल्लुपुरम और तिरुवन्नामलई स्टेशनों पर प्रस्तावित है।