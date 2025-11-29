कपड़े की तरह धंधा बदलता अमित ‘टाटा’, कफ सीरप में मोटी कमाई देख छोड़ा बिल्डर का साथ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अमित ‘टाटा’ की लखनऊ में गिरफ्तारी होने के साथ ही जरायम जगत में लोग सहमे हैं। इसलिए कि कपड़े की तरह धंधा बदलने वाले अमित टाटा से पूछताछ के बाद एसटीएफ उसकी जड़ें खंगलाने में जुटी गई है। ऐसे में सर्विलांस में कौन-कौन जद में आएगा कहना मुश्किल है। हरिश्चंद्र कालेज में पढ़ाई के दौरान अमित टाटा के जरायम से जुड़े दोस्तों की लंबी फेहरिस्त है, जो बदलते वक्त में रियल एस्टेट, प्लाटिंग आदि कार्यों से जुड़े हैं।

जरायम से जुड़े सूत्रों की माने तो अमित टाटा जौनपुर का मूल निवासी जरूर है, लेकिन विगत 30 वर्षों से वाराणसी में रह रहा है। शुरुआत में उसके मुन्ना बजरंगी से जुड़कर जरायम में धाक जमानी चाही लेकिन उसकी हत्या के बाद इसे ठौर की मुश्किल हो गई।

इसकी वक्त के साथ धंधा बदलने की आदत के कारण शहर के नामचीन बिल्डर का साथ पकड़ लिया। जिसके बाद फिर से स्कार्पियो की सवारी करने लगा। इसके साथ युवाओं की फौज और जौनपुर का रहवासी होने के कारण पूर्व सांसद का इसे साथ मिल गया। इसकी मंशा राजनीत में जाने थी, लिहाजा पूर्व सांसद के वाराणसी आने पर सैकड़ा युवा के साथ उनके साथ हो लेता।