जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया है। 11वीं एनडीआरएफ, वाराणसी के कमांडिंग ऑफिसर अनूप सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गंगा नदी के किनारे सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

एनडीआरएफ की टीमें लगातार गंगा नदी में तैनात हैं, जो नियमित बोट पेट्रोलिंग और सतत निगरानी के माध्यम से नदी की स्थिति पर नजर रख रही हैं। आज गंगा नदी का जलस्तर 65 मीटर दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है।

इस स्थिति को देखते हुए जन-सुरक्षा के दृष्टिगत नौका संचालन को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें नाविकों, यात्रियों और आमजन को जिला प्रशासन एवं जल पुलिस द्वारा जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए लगातार जागरूक कर रही हैं और नदी में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करने की अपील कर रही हैं।

इसके अलावा, एनडीआरएफ की मेडिकल टीम वाटर एम्बुलेंस के साथ गंगा नदी क्षेत्र में 24×7 तैनात है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में नदी क्षेत्र में मौजूद लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा एवं आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

11वीं एनडीआरएफ द्वारा गंगा नदी के जलस्तर एवं परिस्थितियों की निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें त्वरित प्रतिक्रिया एवं आवश्यक बचाव कार्य हेतु पूरी तरह तैयार हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन ने नौका संचालन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। एसीपी दशाश्वमेघ डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार सुबह गंगा का जलस्तर 64.70 मीटर दर्ज किया गया। जल पुलिस के अनुसार, नदी में जलस्तर की वृद्धि की दर लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे है। लगातार बढ़ते जलस्तर और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जलस्तर और नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति सामान्य होने पर नौका संचालन पुनः शुरू करने की सूचना अलग से जारी की जाएगी।