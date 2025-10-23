जागरण संवाददाता वाराणसी। छठ पर्व, जो बिहार से शुरू होकर आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, अब लोकप्रिय त्योहारों में से एक बन चुका है। इस पर्व के लिए तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। व्रती महिलाएं जहां छठ से संबंधित साजो-सामान की व्यवस्था में जुट जाती हैं, वहीं व्यापारियों द्वारा प्रसाद में उपयोग होने वाले फलों के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं।

छठ से पूर्व मंडी में तरबूज, अनानास, शरीफा, केला, सेव, अमरूद, संतरा, बैर, मोसम्मी, आम, गन्ना आदि फलों की डिमांड बढ़ने लगी है। लोकल व्यापारियों ने फलों के थोक व्यापारियों को ऑर्डर दे दिए हैं। थोक व्यापारी हाजी अब्दुल अजीज, हाजी तौफीक, रमेश सोनकर और हैदर अली ने बताया कि इस बार छठ पर्व के लिए फलों का ऑर्डर पिछले साल की तुलना में अधिक है। सभी फलों के थोक और फुटकर रेट छठ तक कुछ बढ़ने की संभावना है।

छठ पर्व के लिए प्रमुख फलों में तरबूज शामिल है, जिसे आंध्र प्रदेश से मंगाया जा रहा है। इसका थोक रेट 25 रुपये प्रति किलो है। अनानास, जो सिलीगुड़ी से आ रहा है, उसकी कीमत 40 से 60 रुपये प्रति किलो है। रानी अनानास, जो आंध्र से मंगाया जा रहा है, की कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो है। कस्टर्ड एप्पल (शरीफा) नासिक से मंगाया जा रहा है, जिसकी थोक कीमत 50 से 60 रुपये प्रति किलो है।

संतरा नागपुर, पडरौना, चौसर और परतवाड़ा से मंगाया जा रहा है, जिसकी कीमत 20 से 30 रुपये प्रति किलो है। अनार नासिक और गुजरात के सांगोला से आ रहा है, जिसकी कीमत 60 से 100 रुपये प्रति किलो है। केले के घौद की खूब ड‍िमांड है। यह तीन सौ से छह सौ रुपये तक ब‍िक रहा है, ज‍िसकी कीमत में छठ तक उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा।

बेर भी सांगोला से मंगाया जा रहा है, जिसकी कीमत 20 रुपये प्रति किलो है। मोसम्मी नागपुर से मंगाई जा रही है, जिसकी थोक कीमत 20 से 30 रुपये प्रति किलो है। केला, जो पहले लोकल से आता था, अब भुसावल से मंगाया जा रहा है, जिसकी कीमत 15 से 20 रुपये प्रति किलो है। सेव कश्मीर के सुफियान, सोहपुर और पुलवामा से मंगाया जा रहा है, जो 60 से 80 रुपये प्रति किलो में बिक रहा है।