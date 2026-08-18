जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट एक युवक और दुकानदारों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक को कुछ लोगों द्वारा पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसके साथ मौजूद उसकी पत्नी हाथ जोड़कर लोगों से मारपीट रोकने की गुहार लगाती नजर आ रही है। घटना के समय मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर युवक को भीड़ से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार रात की है। एक बाइक सवार युवक अपनी पत्नी के साथ मंदिर क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी किसी बात को लेकर उसकी दुकानदारों से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक दुकानदार ने युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वीडियो में युवक को घेरकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो में महिला हाथ जोड़कर लोगों से अपील करती रही कि वे युवक को छोड़ दें। इसी बीच, ड्यूटी पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अन्य पुलिसकर्मियों ने भी हस्तक्षेप किया और युवक को भीड़ से अलग किया।

इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों के व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि मंदिर क्षेत्र में दुकानदार श्रद्धालुओं से सामान रखने के नाम पर 200 से 300 रुपये तक का प्रसाद मांगते हैं। आरोप है कि शुरुआत में सामान रखने की बात मुफ्त में कही जाती है, लेकिन बाद में प्रसाद नहीं लेने पर दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच बहस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चौक थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने बताया कि मारपीट से संबंधित वीडियो उनके संज्ञान में आया है और इसके आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी की ओर से लिखित शिकायत नहीं की गई है।

यह घटना न केवल स्थानीय दुकानदारों के व्यवहार को उजागर करती है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति भी सवाल उठाती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।इस प्रकार की घटनाएं धार्मिक स्थलों के आसपास श्रद्धालुओं के अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।