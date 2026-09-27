वाराणसी में तिलक-शिखा पर छात्र को डांटने का आरोप, प्रबंधन ने अनुशासनहीनता का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। क्षेत्र के राजवारी स्थित लक्ष्मीशंकर इंटर कॉलेज में माथे पर चंदन का टीका, शिखा और हाथ में कलावा बांधकर आए 11वीं के छात्र को प्रधानाचार्य द्वारा डांटने और नाम काटने की धमकी देने का मामला सामने आया है। छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जाने के बाद सनातनी संगठनों और लोगों में आक्रोश फैल गया है। वहीं, कॉलेज प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए मामले को अनुशासनहीनता से जुड़ा बताया है।

लक्ष्मीसेनपुर (टेकुरी) निवासी छात्र के अनुसार, 22 सितंबर को वह रोजाना की तरह कॉलेज गया था। छात्र का कहना है कि वह पूजा-पाठ करता है, इसलिए तिलक, शिखा और कलावा धारण करता है। आरोप है कि दोपहर में छुट्टी के समय कॉलेज प्रांगण में खड़े होने के दौरान प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद कुमार ने उसे बुलाया और धार्मिक प्रतीकों पर आपत्ति जताते हुए शिखा कटवाकर आने को कहा।

इसके साथ ही दोबारा ऐसा दिखने पर कॉलेज से नाम काटने की चेतावनी दी। इसके बाद छात्र ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर अपनी बात रखी, जिसमें एक अन्य शिक्षक के माध्यम से प्रधानाचार्य द्वारा खेद जताए जाने की बात भी सामने आ रही है। इस घटना के बाद से छात्र कॉलेज नहीं जा रहा था, हालांकि उसने सोमवार से पढ़ाई के लिए जाने की बात कही है।