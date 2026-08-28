इलाहाबाद HC ने बर्खास्त 13 रेल कर्मचारियों की बहाली और बकाया भुगतान के दिए आदेश, उसके बाद ही कर सकेंगे जांच

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभिन्न आरोपों में बर्खास्त 13 रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि बहाली के बाद पिछला वेतन देने को नई जांच के नतीजे से नहीं जोड़ा जा सकता। विभाग पहले बहाल करे और बकाया दे, फिर जांच करे।

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मुकेश कुमार सिंह व 12 अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) इलाहाबाद पीठ के 18 मई 2026 के आदेश को संशोधित कर दिया है। याचियों को विभागीय कार्रवाई में पेनाल्टी और अपीलीय आदेश से सेवा से हटा दिया गया था।

उन्होंने कैट में अर्जी दायर की, जिसे स्वीकार कर मामला दोबारा विचार करने के लिए वापस भेज दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि बैक वेजेज (बकाया भुगतान), परिणामी लाभ और बीच की अवधि का नियमितीकरण नई जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा।

हाईकोर्ट में याचियों ने दलील दी कि इसी बिंदु पर इस अदालत ने यूनियन आफ इंडिया बनाम संजीव कुमार में 12 मार्च 2026 को व्यवस्था दे दी थी। कैट के समक्ष वह आदेश उद्धृत भी किया गया था, फिर भी बिना कोई कारण बताए प्रतिबंधित राहत दी गई।

हाईकोर्ट ने पाया कि कैट ने पूर्व आदेश को विस्तार से उद्धृत करने के बाद भी उससे अलग निर्देश दिया और कोई वजह नहीं बताई। खंडपीठ ने कहा, विभाग याचियों को बहाल करेगा। छह सप्ताह में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए सिरे से जांच करानी है या नहीं। अनिर्णय पर माना जाएगा कि जांच नहीं करानी है।

जांच शुरू होने की दशा में हटाने की तिथि से बहाली तक वेतन/गुजारा भत्ते का बकाया चार सप्ताह में दिया जाए। बीच की अवधि का नियमितीकरण और जांच छह माह पूरी करने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है। भारत संघ के अलावा महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक(प्रथम) पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर मंडल, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआर), वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (जी), मंडल विद्युत इंजीनियर (परिचालन), वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (परिचालन) पूर्व मध्य रेलवे पंडित दीनदयाल नगर तथा वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (परिचालन) पूर्वोत्तर रेलवे और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रकरण में प्रतिवादी बनाए गए थे।