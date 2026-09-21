वाराणसी के पांडेयपुर ओवरब्रिज पर अखिलेश यादव का लगा विवादास्पद पोस्टर, सपाइयों में आक्रोश
वाराणसी के पांडेयपुर ओवरब्रिज पर अखिलेश यादव और चर्चित अपराधियों की तस्वीरों वाला एक विवादास्पद राजनीतिक बैनर चर्चा का विषय ...और पढ़ें
HighLights
पांडेयपुर ओवरब्रिज पर अखिलेश यादव का विवादास्पद बैनर लगा।
बैनर पर अखिलेश के साथ चर्चित अपराधियों की तस्वीरें थीं।
सपा नेताओं ने विवादित बैनर को तुरंत मौके से हटाया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पांडेयपुर चौराहे पर स्थित ओवरब्रिज पर सोमवार को एक राजनीतिक बैनर ने चर्चा का विषय बना दिया। इस बैनर पर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ-साथ चर्चित अपराधियों जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव और मुन्ना बजरंगी की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, "माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश।"
पांडेयपुर चौराहे का ओवरब्रिज एक प्रमुख स्थान है, जहां दिनभर बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। इस बैनर को देखकर राहगीरों और आसपास के लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गईं। बैनर के माध्यम से अखिलेश यादव और उनके कार्यकाल को लेकर एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बैनर किस व्यक्ति या संगठन द्वारा लगाया गया है। इसके पीछे के उद्देश्य और इसे लगाने वाले की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है।
वाराणसी में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक पोस्टर और बैनर लगाने का मामला पहले भी चर्चा में रहा है। पांडेयपुर ओवरब्रिज पर लगे इस बैनर ने एक बार फिर शहर में पोस्टरबाजी को लेकर बहस छेड़ दी है। इस बैनर की सूचना मिलने के बाद सपा नेताओं ने इसे हटा दिया है।
इस प्रकार के बैनर और पोस्टर राजनीतिक संवाद का एक हिस्सा होते हैं, जो विभिन्न दलों और नेताओं के प्रति जनता की राय को दर्शाते हैं। हालांकि, इस तरह के बैनर लगाने के पीछे की मंशा और उद्देश्य अक्सर विवादास्पद होते हैं। वाराणसी में इस तरह की घटनाएं राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा देती हैं, जिससे चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है।
इस बैनर ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या राजनीतिक संवाद के लिए इस तरह के विवादास्पद तरीकों का सहारा लेना उचित है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीकों का उपयोग करें, बजाय इसके कि वे अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के बैनर का सहारा लें।इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाराणसी जैसे शहरों में राजनीतिक गतिविधियों पर लोगों की नजरें हमेशा बनी रहती हैं।