जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। आराजी लाइन विकास खंड के सजोई गांव में आगामी 31 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संभावित कार्यक्रम को लेकर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सपा के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए हेलीपैड,पार्किंग स्थल और जनसभा स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह,सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल तथा पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी प्रमुख रूप से शामिल रहे।

सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य योगेश सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गोपाल, ग्राम प्रधान राजेश पटेल, निरंजन राजभर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।