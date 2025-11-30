वाराणसी में पकड़े गए बाइक सवार अफगानी नागरिक की हो रही जांच-पड़ताल
वाराणसी में एक बाइक सवार अफगानी नागरिक को पकड़ा गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस उसके इरादों और गतिविधियों की जांच कर रही है। खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।
जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी : कछवांरोड पर शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक सवार अफगानी नागरिक को हिरासत में लेकर जांच-पड़ताल की जा रही हैं।
अफगानी नागरिक के पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीस की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड व मोबाइल फोन मिला हैं। आईबी व एलआईयू की टीम कार्ड के सत्यापन समेत नागरिकता की जांच-पड़ताल कर रही हैं।
थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि अफगानिस्तान के काबुल निवासी पीर बादशाह बाइक पर सवार होकर कोलकाता से नागपुर जा रहा था। चेकिंग के दौरान संदेह होने पर जब दस्तावेज मांगे गए तो उसके अफगानी होने की जानकारी हुई।
अफगानी नागरिक के पास न तो पासपोर्ट था और न ही वीजा मिला। वह अपनी पहचान और यात्रा संबंधी किसी भी आधिकारिक दस्तावेज को नहीं दिखा सका हैं।
इसके बाद एलआईयू द्वारा अफगानी के पास से मिले रिफ्यूजी कार्ड व मोबाइल की जांच की जा रही हैं। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी संदिग्ध लग रहा हैं। यह अफगानी नागपुर के ताजबाग में रहता है।
