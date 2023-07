Varanasi: पांच साल से बंद लाइन चालू होगी, 5 हजार से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

अर्दली बाजार से डीएम परिसर तक पड़ी इस लाइन को चालू करने का कई बार प्रयास हुआ लेकिन बजट के अभाव में चालू नहीं हो पा रहा था। ऐसा होने से केबिल में फाल्ट होने की दशा में एक साथ पांच हजार उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो जाती थी। इसके चालू हो जाने के बाद अगर कोई फाल्ट होता है तो दूसरी अतिरिक्त केबिल से तत्काल लाइन दे दी जाएगी।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : करीब पांच साल से बंद पड़ी बिजली की अतिरिक्त लाइन चालू की जाएगी। इस अंडरग्राउंड लाइन के चालू हो जाने से छह फीडरों से जुड़े करीब पांच हजार उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। केबिल में फाल्ट होने की दशा में भी उनकी बिजली तुरंत चालू हो जाएगी। अर्दली बाजार से डीएम परिसर तक पड़ी इस लाइन को चालू करने का कई बार प्रयास हुआ लेकिन बजट के अभाव में चालू नहीं हो पा रहा था। ऐसा होने से केबिल में फाल्ट होने की दशा में एक साथ पांच हजार उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो जाती थी। अब इसके चालू हो जाने के बाद अगर कोई फाल्ट होता है तो दूसरी अतिरिक्त केबिल से तत्काल लाइन दे दी जाएगी। सात फीडरों के उपभोक्ताओं को लाभ, 100 मीटर नई केबिल सोमवार को जब पुरानी लाइन को चालू करने का प्रयास हुआ तो उसमें करीब 100 मीटर लाइन जीर्ण-शीर्ण और जर्जर स्थिति में मिली। इसे बदलकर नई केबिल डाली जाएगी। इस लाइन से चौकाघाट उपकेंद्र से जुड़े संजय गांधी नगर, नाटी इमली, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बड़ी बाजार, ढ़ेलवरिया और माता प्रसाद फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। नगरीय विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता अनूप सक्सेना बताते हैं कि अर्दली बाजार से डीएम परिसर तक पड़ी इस अंडरग्राउंड लाइन के चालू होने से फाल्ट की दिशा में बिजली विभाग के पास एक वैकल्पिक लाइन रहेगी जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।

Edited By: Nitesh Srivastava