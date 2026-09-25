एसीपी दशाश्वमेध ने व्यापारियों के साथ किया पैदल गश्त, व्यापारियों की समस्याएं सुनीं, निस्तारण का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दशाश्वमेध सर्कल के एसीपी डाक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने आज नई सड़क से दालमंडी हड़हा तक पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। व्यापारी नेता जुबैर ने बताया कि एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी व्यापारियों के बीच आए थे। क्षेत्र में बैरीकेडिंग, पार्किंग, सड़क पर ट्रैफिक और जाम की बड़ी समस्या है, जिसे लेकर व्यापारियों ने उनके साथ क्षेत्र का दौरा किया।

जहां-जहां जाम के प्वाइंट हैं, उन्हें चिह्नित किया गया। व्यापारियों ने बताया कि इस मार्ग से बड़ी संख्या में व्यापारी, महिलाएं, स्कूली बच्चे और श्रद्धालु आते-जाते हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। समस्या के समाधान के लिए एसीपी ने इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

इस दौरान राजा दरवाजा व्यापार मंडल के संदीप गुप्ता, हड़हा सराय व्यापार मंडल के रशीद सिद्दीकी, अब्दुल हमीद सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। एसीपी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

व्यापारियों ने एसीपी को बताया कि क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। एसीपी ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे।

गश्त के दौरान एसीपी ने व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने व्यापारियों से भी सहयोग की अपील की ताकि क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे।