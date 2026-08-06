वाराणसी के सारनाथ में चिकित्सक से आठ लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के पहाड़िया इलाके में एक चिकित्सक को मोबाइल पर मैसेज और फोन करके आठ लाख रुपये रंगदारी मांगने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में सारनाथ पुलिस ने आरोपित को गुरुवार को गिरफ्तार किया।

थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पहाड़िया क्षेत्र में कल्याण क्लिनिक के चिकित्सक डाक्टर दीपक मिश्रा को एक व्यक्ति ने मोबाइल पर आठ लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मैसेज भेजा और जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन बाद चिकित्सक की माता सुशीला देवी को भी इसी प्रकार की धमकी दी गई।

इससे पहले, चिकित्सक ने एक बार 20 हजार रुपये भी दिए थे। लेकिन जब पुनः रंगदारी की मांग की गई, तो भयभीत चिकित्सक की माँ सुशीला देवी ने स्थानीय थाने में सत्यम नगर कालोनी के सुभाष कुमार अग्रहरि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।