वाराणसी में 50 करोड़ रुपये की जमीन हथियाने के मामले में आरोपित को मिली अग्रिम जमानत

विधि संवाददाता, वाराणसी। 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन को कथित रूप से हड़पने के मामले में अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत से दरेखू, रोहनिया निवासी वरुणापति उपाध्याय को अग्रिम जमानत मिल गई। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन कथानक के अनुसार शिकायतकर्ता प्रमिला मिश्रा ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति की उम्र करीब 65 वर्ष है और वह लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित होकर नियमित डायलिसिस करा रहे थे।

इसी दौरान उनकी बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर आरोपित विशाल मिश्रा, रवि उपाध्याय, वरुणापति उपाध्याय, नितेश राय, सुरेश कुमार सिंह व अन्य ने आपस में मिली भगत करके उसके पति को ले जाकर सात अप्रैल 2026 को लगभग 70 बिस्वा भूमि को अपने पक्ष में बैनामा करवा लिया।