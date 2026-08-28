वाराणसी में शादी का झांसा देखकर दुष्कर्म करने वाला आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित एक गांव की रहने वाली किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित प्रदीप कुमार ग्राम आपी थाना जन्सा का रहने वाला है, जिसे पुलिस टीम ने गंगापुर स्थित बलवंत कालेज के पास से गिरफ्तार किया है। इस मामले में किशोरी के स्वजन की तहरीर पर 21 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ था।