जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर फोटो एडिट कर सार्वजनिक करने और रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती के भाई की तहरीर पर सिगरा पुलिस ने पड़ोस से चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया।

पीड़‍ित ने लिखित तहरीर में बताया कि अमित सोनकर, रवि भारती, शनि व काजल ने मिलकर उसकी बहन की फोटो किसी अन्य युवक के साथ जोड़कर इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट कर दिया।

आरोप लगाया कि घर अगले महीने होने वाली शादी का हवाला देकर पांच लाख रुपये की मांग की और धमकी दी कि पैसा नहीं दिया तो यह वीडियो ससुराल तक भेज देंगे।

मना करने पर मां-बहन को गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी गई। सिगरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।