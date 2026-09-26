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चांदमारी के टीएफसी मोड़ पर हवा से गिरा पेड़ भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर यातायात प्रभावित, लगा लंबा जाम

By Dhyan chandra SharmaEdited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 26 Sep 2026 12:15 PM (IST)

वाराणसी के चांदमारी स्थित टीएफसी मोड़ पर तेज हवा से पेड़ गिरने से भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। ...और पढ़ें

वाराणसी में तेज हवा से गिरा पेड़, भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर लगा भीषण जाम।

वाराणसी में तेज हवा से गिरा पेड़, भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर लगा भीषण जाम।

HighLights

  1. चांदमारी टीएफसी मोड़ पर तेज हवा से पेड़ गिरा।

  2. भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर यातायात बाधित, लंबा जाम लगा।

  3. चार घंटे तक प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी स्थित टीएफसी मोड़ पर शनिवार सुबह लगभग 7 बजे तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। इस घटना में किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, लेकिन इसके बाद भोजूबीर से सिंधोरा मार्ग पर जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग एक व्यस्त मार्ग है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों, दुकानदारों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह 7 बजे घटी इस घटना के बाद, लगभग 4 घंटे तक नगर निगम या किसी अन्य जिम्मेदार विभाग की कोई टीम मौके पर पेड़ हटाने नहीं पहुंची। इस कारण से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उचित कदम नहीं उठाए जाते। पेड़ गिरने के कारण यातायात बाधित होने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा था।

घटना के बाद, राहगीरों ने प्रशासन से मांग की कि इस मार्ग पर सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पेड़ की देखरेख और सफाई का काम नियमित रूप से होना चाहिए।

इस घटना ने यह भी उजागर किया कि मौसम के बदलते मिजाज के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। तेज हवा और बारिश के दौरान पेड़ गिरने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है।

स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए और ऐसे मार्गों की नियमित जांच कराए, जहां पेड़ गिरने की संभावना अधिक हो। इसके अलावा, लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर जब मौसम खराब हो।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर यातायात की स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इस प्रकार की घटनाएं न केवल यातायात को प्रभावित करती हैं, बल्कि लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए, सभी संबंधित विभागों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।