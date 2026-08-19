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स्पीड हैंडबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वसंत महिला महाविद्यालय की छात्रा ने हासिल किया तृतीय स्थान

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 12:41 PM (IST)

वसंत महिला महाविद्यालय, BHU की छात्रा अंजली श्रीवास्तव ने द्वितीय जूनियर राष्ट्रीय स्पीड हैंडबॉल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतकर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में अंजली के उत्कृष्ट प्रदर्शन को महाविद्यालय की प्राचार्या सहित अन्य प्राध्यापकों ने सराहा और बधाई दी।

वसंत महिला महाविद्यालय की अंजली श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय स्पीड हैंडबॉल में जीता कांस्य पदक।

वसंत महिला महाविद्यालय की अंजली श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय स्पीड हैंडबॉल में जीता कांस्य पदक।

HighLights

  1. अंजली श्रीवास्तव ने द्वितीय जूनियर राष्ट्रीय स्पीड हैंडबॉल में कांस्य जीता।

  2. वसंत महिला महाविद्यालय, BHU का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया।

  3. प्राचार्या सहित शिक्षकों ने अंजली की उपलब्धि पर बधाई दी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वसंत महिला महाविद्यालय (VCW), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की छात्रा अंजली श्रीवास्तव ने द्वितीय जूनियर राष्ट्रीय स्पीड हैंडबॉल चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान (कांस्य पदक) प्राप्त कर महाविद्यालय का मान बढ़ाया है।

स्पीड हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में संपन्न हुई। अंजली ने अपनी टीम के साथ मिलकर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किया।

प्रतियोगिता के दौरान अंजली ने टीम भावना, अनुशासन, समन्वय, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि उनके निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है।

इस उपलब्धि के लिए अंजली को हाल ही में पदक और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अलका सिंह, विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार तिवारी, डॉ. राशिका जैन और डॉ. वेद मणि मिश्रा ने अंजली को उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अंजली का यह प्रदर्शन न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह महाविद्यालय के खेल विभाग की मेहनत और समर्पण को भी दर्शाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों को न केवल खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं।

महाविद्यालय के अन्य छात्रों के लिए अंजली की यह उपलब्धि प्रेरणा का स्रोत है। अंजली ने साबित कर दिया है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।

इस प्रकार की उपलब्धियों से महाविद्यालय का नाम रोशन होता है और अन्य छात्रों को भी खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। अंजली की सफलता से यह स्पष्ट होता है कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और विकसित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।