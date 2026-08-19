स्पीड हैंडबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वसंत महिला महाविद्यालय की छात्रा ने हासिल किया तृतीय स्थान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वसंत महिला महाविद्यालय (VCW), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की छात्रा अंजली श्रीवास्तव ने द्वितीय जूनियर राष्ट्रीय स्पीड हैंडबॉल चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान (कांस्य पदक) प्राप्त कर महाविद्यालय का मान बढ़ाया है।

स्पीड हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में संपन्न हुई। अंजली ने अपनी टीम के साथ मिलकर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किया।

प्रतियोगिता के दौरान अंजली ने टीम भावना, अनुशासन, समन्वय, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि उनके निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है।

इस उपलब्धि के लिए अंजली को हाल ही में पदक और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अलका सिंह, विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार तिवारी, डॉ. राशिका जैन और डॉ. वेद मणि मिश्रा ने अंजली को उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अंजली का यह प्रदर्शन न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह महाविद्यालय के खेल विभाग की मेहनत और समर्पण को भी दर्शाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों को न केवल खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं।