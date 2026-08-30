जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सीएचसी शिवपुर में तैनात स्टाफ मरीजों को सहायता देने में लापरवाही बरत रहे हैं। हाल ही में शिवपुर सीएचसी में एक गंभीर घटना सामने आई है। होलापुर निवासी आदर्श मिश्रा को शनिवार रात लगभग 8:00 बजे सांप ने काट लिया।

परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे और सांप काटने के इलाज की मांग की। लेकिन वहां तैनात स्टाफ ने उन्हें बताया कि अस्पताल में एंटी वेनम डोज उपलब्ध नहीं है। परिजन तुरंत आदर्श मिश्रा को दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। सीएचसी शिवपुर के चिकित्सक डॉ. मनोज दुबे ने इस मामले में कहा कि आदर्श मिश्रा नया है और उसे अस्पताल में एंटी वेनम डोज की उपलब्धता की जानकारी नहीं थी।

मरीज के परिजन अक्षय मिश्रा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि दीनदयाल अस्पताल ले जाते समय कोई अनहोनी होती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अक्षय मिश्रा ने बताया कि जब वे आदर्श मिश्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे, तो स्टाफ ने कहा कि एंटी वेनम डोज नहीं है और उन्हें दीनदयाल अस्पताल जाने की सलाह दी। स्टाफ ने अपना नाम सौरभ बताया।

यह जानकर हैरानी हुई कि 30 बेड वाले इस अस्पताल में उस समय मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और अस्पताल का संचालन स्टाफ के सहारे हो रहा था। यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को उजागर करती है, जहां मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में एंटी वेनम डोज की कमी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।