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वाराणसी की सीएचसी श‍िवपुर में सांप काटा मरीज पहुंचा, कर्मचारी बोले - 'नहीं है एंटी वेनम'

By Dhyan Chandra SharmaEdited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:23 AM (IST)

वाराणसी के शिवपुर सीएचसी में सांप के काटने से घायल मरीज को एंटी-वेनम न होने के कारण दीनदयाल अस्पताल रेफर ...और पढ़ें

वाराणसी के शिवपुर सीएचसी में सांप काटने पर नहीं मिला एंटी-वेनम, मरीज रेफर।

वाराणसी के शिवपुर सीएचसी में सांप काटने पर नहीं मिला एंटी-वेनम, मरीज रेफर।

HighLights

  1. शिवपुर सीएचसी में सांप काटे मरीज को नहीं मिला इलाज।

  2. अस्पताल में एंटी-वेनम की कमी, स्टाफ ने किया रेफर।

  3. सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सीएचसी शिवपुर में तैनात स्टाफ मरीजों को सहायता देने में लापरवाही बरत रहे हैं। हाल ही में शिवपुर सीएचसी में एक गंभीर घटना सामने आई है। होलापुर निवासी आदर्श मिश्रा को शनिवार रात लगभग 8:00 बजे सांप ने काट लिया।

परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे और सांप काटने के इलाज की मांग की। लेकिन वहां तैनात स्टाफ ने उन्हें बताया कि अस्पताल में एंटी वेनम डोज उपलब्ध नहीं है। परिजन तुरंत आदर्श मिश्रा को दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। सीएचसी शिवपुर के चिकित्सक डॉ. मनोज दुबे ने इस मामले में कहा कि आदर्श मिश्रा नया है और उसे अस्पताल में एंटी वेनम डोज की उपलब्धता की जानकारी नहीं थी।

मरीज के परिजन अक्षय मिश्रा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि दीनदयाल अस्पताल ले जाते समय कोई अनहोनी होती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अक्षय मिश्रा ने बताया कि जब वे आदर्श मिश्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे, तो स्टाफ ने कहा कि एंटी वेनम डोज नहीं है और उन्हें दीनदयाल अस्पताल जाने की सलाह दी। स्टाफ ने अपना नाम सौरभ बताया।

यह जानकर हैरानी हुई कि 30 बेड वाले इस अस्पताल में उस समय मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और अस्पताल का संचालन स्टाफ के सहारे हो रहा था। यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को उजागर करती है, जहां मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में एंटी वेनम डोज की कमी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

ऐसे में यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले की गंभीरता को समझे और अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, इस प्रकार की लापरवाही चिंताजनक है। मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।