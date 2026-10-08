जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र में पियरी पुलिस चौकी के पीछे गुरुवार को एक मकान से 4.30 फीट लंबा सांप नीचे आ गिरा। उसे रेंगते देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद सांप पास के दूसरे मकान में ही घुस गया।

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय पार्षद संजय केसरी को दी। पार्षद ने नगर निगम के पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सर्प मित्र पिंटू को बुलाया। सूचना मिलते ही पिंटू मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे तक खोजबीन के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया।