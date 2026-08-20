काशी विश्वनाथ धाम में चंदन टीका के नाम पर हो गई मारपीट, तीन आरोपी हुए गिरफ्तार तो मांगी माफी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर श्रद्धालुओं से जबरन चंदन टीका लगाने और शीघ्र दर्शन के नाम पर धन वसूली करने के मामले में चौक पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। चौक पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दर्शनार्थियों के साथ विवाद के बाद मारपीट शुरू कर दी थी।

पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची, तो आरोपियों ने समझाने के बावजूद अपनी हरकतें जारी रखीं, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा उत्पन्न हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर चालान किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अजय दूबे, जो छित्तूपुर के निवासी हैं, हरिओम पांडेय और राजेश पांडेय शामिल हैं, जो ब्रह्मनाल के निवासी हैं।

थाने लाए जाने के बाद, तीनों ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसी हरकतें न करने की बात कहते हुए माफी मांगी। इस घटना ने श्रद्धालुओं के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए कहा है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या धोखाधड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना करने का अवसर मिल सके। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।