जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश न्‍च चंद्र राय के नेतृत्व में एक शोध टीम ने एंटीऑक्सीडेंट युक्त हाई प्रोटीन आइसक्रीम विकसित की है, जिसमें हल्दी के सक्रिय तत्व करक्यूमिन को सुरक्षित रूप से समाहित किया गया है। अब आइसक्रीम को ना कहने वाले अभ‍िभावक भी बच्‍चों के ल‍िए हां कहेंगे।

यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में शिवांश सुमन, डॉ सुनील मीणा और प्रो. राज कुमार दुआरी (बीएचयू), डॉ शालिनी सिंह (बीएचयू एवं बांदा कृषि विश्वविद्यालय), तथा प्रिय ब्रत गौतम (राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल) सह लेखक रहे। उत्‍पाद के बाजार में जल्‍द आने की भी उम्‍मीद की जा रही है।

शोध में व्हे प्रोटीन के साथ सोया और मटर प्रोटीन का प्रयोग कर आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा 54 प्रतिशत तक बढ़ाई गई। करक्यूमिन को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट परत में सुरक्षित रखा गया, जिससे 90.92 से 97.23 प्रतिशत तक इनकैप्सुलेशन दक्षता प्राप्त हुई। पाचन परीक्षणों में करक्यूमिन के शरीर में बेहतर अवशोषण की पुष्टि हुई।

अपनी रिसर्च टीम की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. दिनेश चन्द्र राय ने कहा, "आज बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर नियमित व्यायाम करने वाले, अधिक चीनी के सेवन के बिना अपनी प्रोटीन आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह शोध के बाद आइसक्रीम जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ को वैज्ञानिक रूप से इस तरह तैयार किया जा सकता है कि वह प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट दोनों प्रदान करे।"