वाराणसी में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार का हाथ कटा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रतिबंध के बावजूद चाइना मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महमूरगंज-मंडुवाडीह आरओबी पर चाइना मांझा फंसने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इन द‍िनों गर्म‍ियां खत्‍म होने के बाद आसमान में उड़ान भर रही पतंगें जानलेवा साबि‍त हो रही हैं।

जानकारी के अनुसार शक्तिपुरम कालोनी भीटारी, नियर जेलर साहब मकान निवासी लाल बाबू यादव उम्र 45 वर्ष रिलायंस पेट्रोल पंप महमूरगंज से पेट्रोल भरवाकर मंडुवाडीह की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह महमूरगंज-मंडुवाडीह आरओबी पर पहुंचे, अचानक सड़क पर लटक रहे चाइना मांझे की डोर उनके हाथ में फंस गई। तेज धार वाले मांझे से उनका हाथ कट गया और वह लहूलुहान होकर गिर पड़े।