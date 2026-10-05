जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। प्रेमीयुगल रविवार की रात शादी कर घर लौटे।दोनों को देखते ही किशोर के घरवाले उन्हें थाने ले जाकर पुलिस के हवाले सौप दिया।दोनों नाबालिग हैं।सोमवार की सुबह दोनों के स्वजन थाने पर जुटे रहे।

मिर्जामुराद के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोर का अपने ही पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीया किशोरी संग प्रेम-प्रसंग का चक्कर चल रहा था।इस बात की जानकारी होने पर स्वजन किशोरी को सिंधौरा क्षेत्र में रिश्तेदार के घर भेज दिए थे।

पर‍िजनों ने बताया क‍ि रविवार को वह वहां से निकल गई। इधर, किशोर भी अपने घर से निकल गया। दोनों मिलने के बाद मिर्जामुराद स्थित एक मंदिर में पहुंचे। किशोर ने सिंदूर से किशोरी की मांग भरकर शादी कर ली। शादी रचाने के बाद किशोर उसे अपने साथ लेकर घर पहुंचा।