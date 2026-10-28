जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्योहारों पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नमामि गंगे ने बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में कपड़े के थैले वितरित किए, अभियान का उद्देश्य विश्वनाथ धाम को पॉलिथीन मुक्त और गंगा को प्रदूषण मुक्त रखना है।

नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में स्वयंसेवियों ने श्रद्धालुओं को सिंगल यूज पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया, लोगों से प्लास्टिक की थैली, बोतल और बर्तनों की जगह कपड़े के थैले, जूट बैग, बांस की डलिया और स्टील के बर्तनों के उपयोग की अपील की गई।