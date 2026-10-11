जागरण संवाददाता, वाराणसी। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन रविवार को काशी में अलईपुरा स्थित नौ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री के दरबार में सुबह मंगला आरती के बाद से ही भक्तों का जनज्‍वार उमड़ पड़ा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नौ देवियों में सबसे बड़ी माता शैलपुत्री हैं, यहाँ दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है, माता को चुनरी, माला और श्रृंगार चढ़ाया जाता है।

जिनके विवाह में अड़चन होती है, वे विशेष रूप से यहां दर्शन पूजन करने आते हैं, दर्शन करने आईं आशापुर की श्रद्धालु पूजा ने बताया कि तीन घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन मिला, लेकिन बहुत अच्छा लगा, परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।