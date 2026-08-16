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काशी में सावन के तीसरे सोमवार से पहले ही उमड़ पड़ा श्रद्धालुओं का जन ज्‍वार, तीन किमी तक लगी लंबी कतार

By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:14 AM (IST)

काशी विश्वनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी से पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, रविवार को तीन किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। प् ...और पढ़ें

काशी विश्वनाथ में सावन के तीसरे सोमवार से पहले ही उमड़ा जनसैलाब।

काशी विश्वनाथ में सावन के तीसरे सोमवार से पहले ही उमड़ा जनसैलाब।

HighLights

  1. सावन के तीसरे सोमवार से पहले भारी भीड़ उमड़ी।

  2. काशी विश्वनाथ में तीन किलोमीटर लंबी कतार देखी गई।

  3. प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन माह के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी से पूर्व बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रविवार को मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लगभग तीन किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। दूर-दराज के जिलों और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचकर बाबा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं।

“हर-हर महादेव” और “बोल बम” के जयघोष से पूरा मंदिर क्षेत्र गूंज उठा। भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर मार्ग को एकल मार्ग घोषित कर दिया है, जिसके कारण मैदागिन और गोदौलिया को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही को एक ही दिशा में व्यवस्थित किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर चरणबद्ध तरीके से दर्शन करा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन भीड़ और बढ़ने की संभावना है। इसलिए पेयजल, छाया और चिकित्सा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन सुलभ हों।

इस प्रकार, काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह का यह दृश्य न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि प्रशासन की तत्परता और व्यवस्था को भी उजागर करता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि हर कोई बाबा के दर्शन कर सके।