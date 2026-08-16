जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन माह के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी से पूर्व बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रविवार को मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लगभग तीन किलोमीटर लंबी कतार देखी गई। दूर-दराज के जिलों और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचकर बाबा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं।

“हर-हर महादेव” और “बोल बम” के जयघोष से पूरा मंदिर क्षेत्र गूंज उठा। भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर मार्ग को एकल मार्ग घोषित कर दिया है, जिसके कारण मैदागिन और गोदौलिया को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। श्रद्धालुओं की आवाजाही को एक ही दिशा में व्यवस्थित किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर चरणबद्ध तरीके से दर्शन करा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन भीड़ और बढ़ने की संभावना है। इसलिए पेयजल, छाया और चिकित्सा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन सुलभ हों।