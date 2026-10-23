जागरण संवाददाता, वाराणसी। बडागांव में बुधवार की रात परम्परागत अति प्राचीन भरत मिलाप व मेला देखने के लिए पुरी रात श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह उमड पडा। वहीं मेले में एक से बढकर एक आकर्षक लाग विमान और प्रयागराज से आयी एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकी देखने के बाद चार बजे भोर में मध्य बाजार में जब चारों भाईयों का मिलन होने लगा तो इस विहंगम दृश्य को देखकर हजारों श्रद्धालुओं के नेत्र सजल हो गए।

बडागांव में मंचन किये जा रहे रामलीला के अंतगर्त मेले में रावण वध विजय दशमी के दुसरे दिन बडागांव बाजार में वृहद भरत मिलाप मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में क्षेत्रीय लोगों के साथ ही आसपास के कई गांवों से काफी लोग भारी संख्या में नर नारी भरत मिलाप देखने आते हैं।

भरत मिलाप का आयोजन दो किमी क्षेत्र में फैले मेला क्षेत्र में दर्जनों सुंदर व आकर्षक लाग विमान के साथ ही प्रयागराज से आयी चौकी झांकियों पर महिला पुरुष कलाकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही मनमोहक झाकियां को देखने के लिए लोग शाम सात बजे से ही अपने अपने स्थान को चादर बि‍छा कर सुरक्षित कर लेते हैं।

भरत मिलाप मध्य रात 11 बजे से शुरू होकर गुरुवार की भोर चार बजे तक अनवरत चलता रहता है।इसी तरह बसनी बाजार में भी पुरी रात भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है। मेले में शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए दोनों जगहों पर समिति द्वारा कंट्रोल रूम बनाकर समिति के लोगों ध्वनि विस्तारक यंत्र से मेले का संचालन व नियंत्रित करते रहते है।

वहीं मेला सकुशल सम्पन्न कराने के लिए समिति के वालंटियर के साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ ही थानाध्यक्ष प्रभारी बड़ागांव प्रवीण सिंह द्वारा पुरी रात पुलिस की कई टीम बनाकर दोनों भरत मिलाप मेले का चक्रमण करते रहें हैं। वहीं मेले में आये सभी लाग विमान सहित चौकियों को समिति के साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।