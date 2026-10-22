वाराणसी के मदनपुरा में झाड़ू की दुकान में लगी भीषण आग, 6 मंजिला इमारत में फंसे दो लोगों को बचाया गया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मदनपुर इलाके में गुरुवार दोपहर अफरा-तफरी मच गई, जब एक झाड़ू और पेंट,पैकिंग मटेरियल (पेटी) की दुकान में भीषण आग लग गई, आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी दुकान उसकी चपेट में आ गई और आग की लपेट ने पुरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया।

जानकारी के अनुसार यह दुकान संजय प्रजापति की है, दुकान के ठीक बगल में सतनाम सिंह की ज्वेलरी की दुकान स्थित है, जिससे आग फैलने का खतरा और बढ़ गया था, स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मदनपुरा चौकी प्रभारी विशाल विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी।