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    काशी में सावन के दूसरे सोमवार के पहले उमड़ा कांवड़ियों का हुजूम, आस्‍थावानों से बम-बम हुई काशी

    By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 02:02 PM (IST)

    सावन के दूसरे सोमवार और श्रावण शिवरात्रि पर वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर तक लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन-पू ...और पढ़ें

    सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।

    सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।

    HighLights

    1. सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ में भारी भीड़।

    2. दोपहर तक डेढ़ लाख भक्तों ने किए दर्शन-पूजन।

    3. सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात, गंगा में एनडीआरएफ सक्रिय।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन के दूसरे सोमवार और श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। रविवार की सुबह से ही जलाभिषेक के लिए गेट नंबर 4 से गोदौलिया चौराहे तक लंबी कतारें लगी रहीं। केसरिया वस्त्रों में सजे श्रद्धालु "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के उद्घोष के साथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे।

    सुबह मंगला आरती से लेकर दोपहर 12 बजे तक लगभग डेढ़ लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन और जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर से लेकर गंगा घाट तक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। भक्तों को बैरिकेडिंग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था।

    प्रशासन ने सोमवार और शिवरात्रि के चलते सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

    भक्तों की इस भीड़ ने काशी में एक अद्भुत माहौल बना दिया है, जहां हर कोई बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। सावन का यह महीना भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, और इस दौरान काशी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल वृद्धि होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त जल लेकर आते हैं और बाबा विश्वनाथ को अर्पित करते हैं। इस बार भी भक्तों ने अपनी आस्था के साथ कांवड़ यात्रा को सफल बनाया है।

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    काशी में इस समय का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का समय होता है। भक्तों की इस भीड़ ने काशी की धार्मिकता को और भी प्रगाढ़ किया है। भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

    सावन के दूसरे सोमवार और श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर काशी में उमड़ी भक्तों की भीड़ ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि काशी का धार्मिक महत्व आज भी अटूट है। बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का यह अद्भुत नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। शाम से ही कांवर‍िया अपने आराध्‍य को सोमवार की सुबह जल चढ़ाने के ल‍िए कतार बद्ध हो चले हैं। जबक‍ि गंगा में बाढ़ के बीच गंगा स्‍नान को लेकर जल पुल‍िस और एनडीआरएफ लगातार सक्र‍ियता बनाए हुए हैं। 