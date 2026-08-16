जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के भोजूबीर में एक कैफे संचालक ने कुछ युवकों पर मारपीट, तोड़फोड़, जातिसूचक गाली देने, प्रतिमाह पांच हजार रुपये रंगदारी मांगने और उनकी कार में आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरसौली भोजूबीर निवासी आदित्य सोनकर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 अगस्त की रात करीब 12 बजे वह अपने ममेरे भाई के साथ कैफे में सो रहा था। आरोप है कि शराब के नशे में अभिषेक रघुवंशी उर्फ पप्पू, सन्नी सिंह, आदित्य रघुवंशी, अरुण सिंह, शशिभूषण उपाध्याय उर्फ चूंडी, अभिजीत ओझा, अंशुमान सिंह और शाश्वत पांडेय समेत कई लोग बिना नंबर की कार से पहुंचे।

आरोपियों ने मैगी मांगने पर मना करने से नाराज होकर दोनों के साथ मारपीट की और कैफे में तोड़फोड़ कर दी। तहरीर के अनुसार, आरोपियों ने पांच हजार रुपये प्रतिमाह देने की मांग की और रकम नहीं देने पर कैफे नहीं चलाने देने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने आदित्य के चचेरे भाई गोविंद कुमार सोनकर की मारुति स्विफ्ट कार के शीशे लाठी-डंडे से तोड़ दिए।

पड़ोसी की दुकान के साइन बोर्ड में भी ईंट-पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त करने और ताला तोड़ने का प्रयास करने का आरोप है। पीड़ित का आरोप है कि 15 अगस्त की भोर करीब तीन बजे आरोपी दोबारा कई साथियों के साथ कैफे पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने गोविंद कुमार की कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कैंट प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल कर रही है।