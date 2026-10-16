मंडुवाडीह में बनेगा ‘भूत बंगला’ थीम पर दुर्गा पंडाल, 12 फीट ऊंची मां ब्रह्मचारिणी की होगी प्रतिमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शारदीय नवरात्रि पर मंडुवाडीह में इस बार कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा। वार्ड नंबर-6 में आदर्श स्पोर्टिंग क्लब द्वारा ‘भूत बंगला’ थीम पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है। गुफा और हाॅन्‍टेड फील कराने वाला यह पंडाल क्षेत्र में चर्चा में बना हुआ है। जबक‍ि भीतर प्रवेव करने पर पेड़ की जड़ें मां की गुफा को प्राकृत‍िक अहसास कराती द‍िखेंगी।

मंडुवाडीह बाजार की सब्जी मंडी के पास बन रहे इस पंडाल में 12 फीट ऊंची मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा स्थापित होगी, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। क्लब के संरक्षक श्रीनाथ उर्फ बबलू गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को मां की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस वर्ष मां सफेद वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगी। मां के पट सप्तमी को खोले जाएंगे।