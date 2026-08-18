जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दुर्गाकुंड में जल्द ही ब्लड स्टरोज यूनिट (बीएसयू) स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के लोगों को रक्त की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।

जिले के सभी फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) में सुविधा को बढ़ाया जाना है। जल्द ही दुर्गाकुंड सीएचसी में यूनिट निर्माण होने से स्थानीय निवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वर्तमान में कई मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर आइएमए, मंडलीय और पं. दीनदयाल अस्पताल या अन्य दूरस्थ केंद्रों का रुख करना पड़ता है।