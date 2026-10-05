वाराणसी के रामनगर किले में पूजा गया 500 वर्ष पुराना हस्तलिखित गुरु ग्रन्थ साहब

जागरण संवाददाता (रामनगर) वाराणसी। गुरु नानक देव के ज्योति ज्योत पर्व पर सोमवार को रामनगर किले में हस्त लिखित गुरु ग्रन्थ साहब की पूजा अर्चना की गई। इसी दिन ही गुरु नानक देव ने चोला छोड़ा था। इस अवसर पर काशीराज परिवार के डा. अनंत नारायण सिंह के आमंत्रण पर हर साल रामनगर की सिख साध संगत किले में पहुँच कर अरदास करता है।

खास यह है कि रामनगर किले में 500 साल से भी ज्यादा पुराना और दुर्लभ हस्त लिखित गुरु ग्रंथ साहब है। इस पर्व पर इसी दुर्लभ ग्रन्थ की पूजा की जाती है। किले के दरबार हाल के समीप स्थित भवन में डा.अनंत नारायण सिंह की उपस्थिति में रामनगर के सिख समाज के द्वारा यह आयोजन किया गया।